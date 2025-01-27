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В Ульяновске обнаружено крупное производство контрафактной колы и холодного чая

Силовики выявили и изъяли на незаконном производстве в Ульяновске 140 тыс. бутылок с контрафактными безалкогольными напитками. На них были нанесены этикетки известных зарубежных производителей колы и холодного чая. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

По этому факту было возбуждено уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе (ст.210 УК РФ) и незаконном производстве и сбыте немаркированных продовольственных товаров (ч.4 ст.171.1 УК РФ). Следствие установило, что с 2023-го по январь 2025 года обвиняемые наладили в Ульяновской области незаконные производство, хранение, перевозку и сбыт товаров под видом популярных безалкогольных напитков зарубежного производства.

Оборудование для нелегального выпуска контрафактной жидкости находилось в помещении в 20-м Инженерном проезде. Для производства поддельных напитков предполагаемые члены ОПС наняли рабочий персонал.

В настоящее время задержано шесть подозреваемых. Из них пятеро отправлены в СИЗО, еще один помещен под домашний арест.

Георгий Портнов

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