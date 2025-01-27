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Коммерсантъ FM
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«Многое зависит от локации и стадии строительной готовности»

Светлана Бардина — о росте цен на жилье

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как поменялась стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Стоимость квадратного метра в столичных новостройках растет в разных проектах неравномерно. Многое зависит от локации и стадии строительной готовности. Такие параметры сложно сравнить, но можно вывести средние показатели в сегменте. К примеру, за год в столичных строящихся домах бизнес-класса цены выросли в среднем почти на 9,5%, посчитали специалисты компании Est-a-Tet. Сейчас стоимость «квадрата» составляет более 510 тыс. руб. Средний бюджет сделки теперь — 30,5 млн руб., в годовой динамике он прибавил чуть больше 5%.

Брокеры отмечают, что наиболее пристально наблюдают за ценами и выводом новых объектов в бизнес-классе, потому что данный сегмент по-прежнему удерживает первое место и в структуре предложения, и в структуре спроса на рынке новостроек города в старых его границах: 46% и 47% соответственно. Фиксируется, что значительный объем предложения сосредоточен в категории лотов стоимостью 16- 28 млн руб., это более 40%. На эту же категорию приходится основной объем реализованного в четвертом квартале 2024 года спроса — почти 50%. Наиболее востребованы квартиры площадью до 50 кв. м. Но при этом сократилось количество запросов на форматам площадью до 40 кв. м. К примеру, студии упали в спросе за год на шесть процентных пунктов. И, вероятно, это во многом связано с ипотечными ставками. По данным экспертов, доля покупок с привлечением банковского финансирования сократилась заметнее всего за год именно в бизнес-классе: за год она упала на 32,2 процентных пункта.

Светлана Бардина

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