Вода становится эликсиром

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о специальных товарах для занятий йогой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Абакумова, Коммерсантъ Фото: Елизавета Абакумова, Коммерсантъ

Вокруг духовно-телесных практик очень много тех, кто хочет на этом заработать, начиная от просто предприимчивых людей, заканчивая откровенными мошенниками. Если вспоминать последних, то можно рассказать, например, о знаменитом Бикраме. Не буду вдаваться в подробности, все желающие могут посмотреть сериал на Netflix или почитать статьи в интернете.

Но если говорить о просто предприимчивых людях, то это, конечно же, создатели огромного количества дорогих и не очень нужных предметов для занятия йогой. Но среди них, надо признаться, есть такие, которые при наличии бюджета хочется иметь. Это я вам говорю как йогиня с многолетним стажем.

Немецкая компания VitaJewel выпускает драгоценную воду. На самом деле, воду вы наливаете самую обычную, но в бутылке, выполненной из высококачественных и экологичных материалов, уже есть нечто драгоценное. Начиная от кварцев и заканчивая бриллиантами, выбор содержимого внутреннего прозрачного контейнера за вами.

Недавно компания совместно с Via Prana выпустила специальную воду для йоги с набором элементов, «превращающим воду в эликсир», как говорят создатели. В состав входят янтарь, отвечающий за прану, дыхательные практики, аметист, который отвечает за медитацию, халцедон символизирует асаны, окаменелое дерево — шавасану, прозрачный кварц — духовные практики.

Фантастический способ превратить нехитрый набор камней и стекла в объект за €79 рекомендованного ритейла. Но, знаете, выглядит очень красиво и все же тут приложена фантазия и труд, в отличие от просто продажи по фантастическим ценам «лечебных» кристаллов.