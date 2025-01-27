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Застройщик взыскивает с администрации Мясниковского района 43 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассматривает иск ООО «Курортстрой» к администрации Мясниковского района о взыскании 43 млн руб. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следующее заседание назначено на 4 февраля. Суть претензий на данном этапе не раскрывается.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Курортстрой» зарегистрировано в Грозном в 2004 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициар общества — Идрис Мацалгов. Выручка в 2023 году оценивалась в 171 млн руб, чистая прибыль — 2,7 млн руб.

В мае 2024 года компания «Курортстрой» возвела детский сад на 80 воспитанников в хуторе Красный Крым. Стоимость контракта составила 147 млн руб.

Тат Гаспарян

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