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Умерла ветеран войны, защищавшая Ярославль от авианалетов

Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Лидия Онегина. Ей было 100 лет. Об этом сообщил глава Гаврилов-Ямского района Андрей Сергеичев.

Лидия Онегина

Лидия Онегина

Фото: С официальной страницы «Вконтакте» Андрея Сергеичева

Лидия Онегина

Фото: С официальной страницы «Вконтакте» Андрея Сергеичева

Лидия Онегина родилась в Гаврилов-Яме. В 1942 году она в возрасте 18 лет прибыла в зенитно-артиллерийский полк, который дислоцировался в Ярославле.

«Со своими боевыми расчетами вчерашние школьницы мужественно отражали вражеских налетчиков, защищая родной город. Красноармеец-прожекторист Барыгина (девичья фамилия Онегиной — «Ъ-Ярославль») вместе с товарищами отбивала атаки на левом берегу реки, отстояв Ляпинскую электростанцию»,— говорилось о ней на выставке «Женское лицо войны: слава вам, Ярославны!».

Также Лидия Онегина принимала участие в штурме Берлина. Глава района назвал Лидию Онегину гордостью района и области, а также выразил соболезнования ее близким.

Алла Чижова

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