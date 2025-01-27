«Роза Хутор» выступил организатором международной конференции «Спортивные события: генерация социальных эффектов»

Мероприятие пройдет с 21-22 февраля в Сочи в кампусе Российского Международного Олимпийского Университета и соберет экспертов из 8 стран мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

21-22 февраля 2025 года в кампусе РМОУ в Сочи состоится международная конференция «Спортивные события: генерация социальных эффектов», организаторами которой выступают Российский Международный Олимпийский Университет, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России и горный курорт «Роза Хутор».

В конференции примут участие эксперты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Китая, России, Франции, Швейцарии, ЮАР, в том числе сенатор Российской Федерации трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, почетный президент Международной федерации хоккея на льду с шайбой Рене Фазель, представители федеральных министерств и ведомств, администрации г. Сочи, эксперты Международного олимпийского комитета, российские олимпийцы — стипендиаты Фонда поддержки олимпийцев России.

Заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный выступит в качестве спикера и расскажет о деятельности Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК). Эта общественная организация объединяет сегодня 6 ведущих горных курортов Евразии — российский «Роза Хутор», «Амирсой» из Узбекистана, «Шахдаг» из Азербайджана, «Шымбулак» и «Ой Карагай» из Казахстана и курорт Mona Yong Pyong из Южной Кореи.

Как отмечает Сергей Хворостяный: «Наш курорт стоял у истоков формирования ЕАГК, и мы очень рады той динамике с которой развивается Альянс. Его миссия заключается в создании платформы для сотрудничества, обмена опытом и продвижения идей горного туризма с акцентом на устойчивое развитие, сохранение природного и культурного наследия, а также на улучшение качества туристических услуг. Совместно мы провели уже ряд практических мероприятий, в том числе и спортивных соревнований между командами наших курортов. Мы также делимся с коллегами из других стран нашим опытом подготовки крупных состязаний, которые проходили и проходят на «Роза Хутор». Спорт безусловно является важной составляющей нашего взаимодействия и укрепляет межкультурные и деловые связи, т.е. создает тот самый социальный эффект. Мы считаем важным продвигать сейчас идею создания спортивных событий, которые станут точками роста экономики, притяжения и объединения дружественных народов».

Конференция пройдет в формате форсайт-сессий и панельных дискуссий. Экспертные обсуждения будут затрагивать широкий круг вопросов планирования социального наследия мегапроектов в спорте, создания инновационных стратегий развития регионов через интеграцию спорта и туризма. Конференция завершится презентацией социальных проектов выпускников РМОУ в формате «открытого микрофона» и туром по объектам олимпийского наследия «Сочи 2014», проводимым благодаря поддержке соорганизатора конференции горного курорта «Роза Хутор».

Программа конференции «Спортивные события: генерация социальных эффектов»

21 февраля:

9.00 Высадка деревьев почетными гостями, Аллея Дружбы, Парк «Ривьера» (необходима предварительная аккредитация СМИ)

Высадка деревьев почетными гостями, Аллея Дружбы, Парк «Ривьера» (необходима предварительная аккредитация СМИ) 10.15 — 10.45 Форсайт сессия: Исторический взгляд на будущее спорта. Спикер — Карелин Александр, д.п.н., трехкратный чемпион Олимпийских игр, сенатор Российской Федерации

Форсайт сессия: Исторический взгляд на будущее спорта. Спикер — Карелин Александр, д.п.н., трехкратный чемпион Олимпийских игр, сенатор Российской Федерации 10.45 — 18.00 Работа конференции (необходима предварительная аккредитация СМИ)

22 февраля

09.00 — 16.00 Тур по инфраструктуре олимпийского наследия Сочи (в том числе для представителей СМИ)

Тур по инфраструктуре олимпийского наследия Сочи (в том числе для представителей СМИ) 09.30 — 12.00 Работа конференции

Работа конференции 12.30 — 14.30 Открытый микрофон: Социальные эффекты спортивных проектов: опыт выпускников Российского Международного Олимпийского Университета

Конференция состоится в кампусе РМОУ в г. Сочи (ул. Орджоникидзе, д.11), будет организована онлайн-трансляция. Участие в конференции бесплатное, регистрация: https://forms.office.com/e/snVBzGXKyD

Оргкомитет baluk@olympicuniversity.ru (Екатерина Балюк)

Аккредитация прессы as@olympicuniversity.ru (Алексей Санченко)

Подробно о конференции: https://sol.olympicuniversity.ru/

https://rosakhutor.ru/