В Красном Сулине жители 98 многоэтажек остались без отопления

В Красном Сулине Ростовской области специалисты выявили дефект теплотрассы по ул. Центральная, 1, что привело к отключению теплоснабжения 98 многоквартирных домов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

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В настоящее время аварийная бригада МУП «КГТ» проводит восстановительные работы.

В сообщении не уточняется, сколько примерно понадобится времени на восстановление подачи тепла.

Анна Анисова