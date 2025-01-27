На Кубани осудили организатора духовных практик за незаконный ввоз наркотиков

Краснодарский краевой суд заочно приговорил Андрея Бердюгина к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему вменяют незаконное перемещение через границу и хранение наркотических средств для проведения ритуальных церемоний, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, Андрей Бердюгин занимался проведением духовных практик, в том числе ритуалов с использованием напитка «аяуаска», содержащего наркотические вещества. В 2019 году фигурант прошел обучение в Испании и получил сертификат, позволяющий организовывать подобные церемонии.

Для одной из практик, планируемой в Геленджике, обвиненный заказал из Нидерландов растительные компоненты, необходимые для приготовления напитка. При этом Андрей Бердюгин указал в качестве получателя жительницу курорта, которую задержали при получении посылки.

Подсудимый скрылся от следствия и находится за пределами России. Судебное разбирательство было проведено заочно. Фигуранта признали виновным по нескольким статьям УК РФ ( п. «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 228, п. «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 228 УК РФ), включая незаконное перемещение наркотических средств в крупном размере.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Нурий Бзасежев