В Башкирии на наградные комплекты потратят 9 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии 4 февраля выберет поставщика наградных комплектов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 9 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Всего требуется 17 комплектов, которые необходимо поставлять до конца года в течение 15 дней с момента получения заявки от заказчика. Ордена «Салавата Юлаева», «Дружба народов», «Григорий Аксаков», «генерал М. Шаймуратов» изготовлены из серебра, а футляры к ним — из дерева. Наградной знак «Народный» поэт, писатель, «Заслуженный» эколог и так далее, медали «Материнская слава», «Родительская доблесть», «За трудовую доблесть», нагрудные знаки «За борьбу с COVID-19», «Лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева» в области искусства и науки, «Доброволец-волонтер», почетные знаки «Лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева» и «За содействие в развитии гражданского общества РБ» и «Правительство Республики Башкортостан» — из томпака. Медаль «М. Шаймуратов» — из нейзильбера. Футляры к ним должны быть изготовлены из пластмассы или древесноволокнистой плиты.

В сентябре 2024 года «Хозяйственное управление» заключило контракт на поставку наградных комплектов за 12 млн руб. с ООО «Петербургский геральдический завод», но в ноябре того же года он был расторгнут. Тогда заказывали 15 комплектов.

Майя Иванова