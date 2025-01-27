В ходе следственной проверки выяснилось, что бывший игрок казанского УНИКСа 32-летний Янис Тимма покончил с собой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следком России подтвердил самоубийство экс-игрока УНИКСа Яниса Тиммы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Следком России подтвердил самоубийство экс-игрока УНИКСа Яниса Тиммы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Какие-либо другие версии не подтвердились», — рассказал источник «РИА Новости».

Латвийский баскетболист выступал за казанский УНИКС в 2021 году.

Артём Дергунов