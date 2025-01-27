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Ростовчанин лишился 3 млн рублей при попытке купить автомобиль за рубежом

В Ростов-на-Дону мужчина стал жертвой мошенников, потеряв более 3 млн руб., которые планировал потратить на покупку автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, 56-летний ростовчанин нашел в сети интернет организацию, предлагающую услуги по подбору и доставке автомобилей из-за рубежа. В чате мессенджера он связался с представителями компании, которые убедили его заключить договор на поиск, доставку и таможенное оформление машины.

Заявитель перевел неизвестным более 3 млн руб. В ответ ему прислали электронный договор купли-продажи и документы на якобы ввезенный автомобиль в Республику Беларусь, однако машину он так и не получил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция проводит розыскные мероприятия для задержания преступников.

Тат Гаспарян

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