Глава Волгодонска: занятия в лицее №24 не отменили из-за задымления

В лицее №24 в Волгодонске не проводилась эвакуация учащихся из-за задымления, занятия продолжаются. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Мариненко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В связи с отсутствием обстоятельств, угрожающим жизни и здоровью школьников, их эвакуация из здания не проводилась, образовательный процесс в учреждении проходит в штатном режиме», — пояснил господин Мариненко.

Сегодня, 27 января, около полудня в коридоре лицея на первом этаже загорелся светильник из-за короткого замыкания. Задымление ликвидировали огнетушителем, школьников не допустили к месту происшествия. Кроме того, были проветрены помещения в учреждении.

Анастасия Казуков