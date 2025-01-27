Diageo не продает Guinness и долю в Moet Hennessy

Крупнейший в мире производитель алкоголя, британская компания Diageo заявила, что не собирается продавать бренд пива Guinness и принадлежащую ей 34-процентную долю в Moet Hennessy, специализирующуюся на шампанском и коньяке. Информация о таких планах появилась в СМИ на прошлой неделе, первым об этом написало агентство Bloomberg.

«Мы обратили внимание на появившиеся в СМИ слухи по поводу бренда Guinness и нашей доли в Moet Hennessy и можем заявить, что у нас нет намерения продавать ни то, ни другое»,— отметили в Diageo.

Bloomberg писало, что компания может получить до $10 млрд в случае продажи или выделения в отдельный бизнес Guinness — одного из самых успешных брендов в ее портфеле. Продажи Diageo за финансовый год, завершившийся в июне 2024-го, снизились на 1% — первое сокращение с 2020 года.

Как и многие другие производители алкогольных напитков, она столкнулась со снижением продаж после их роста во время пандемии COVID-19. На продажи также негативно влияет рост стоимости жизни. При этом продажи Guinness за прошлый финансовый год увеличились на 27%, в том числе в связи с ростом популярности этого пива среди молодежи после рекламных кампаний в соцсетях с участием знаменитостей.

Акции Diageo после появления информации о планах продажи выросли на 4%. Сегодня, 27 января, на внебиржевых торгах они снизились на 0,2%.

Яна Рождественская