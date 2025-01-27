Назначен первый замначальника управления юстиции Челябинской области

Первым заместителем начальника главного управления юстиции Челябинской области назначен Антон Алексеев. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Господину Алексееву на новом месте предстоит пройти испытательный срок в три месяца. С 2020 года он возглавлял управление благоустройства Челябинска, а до этого работал в администрации Сосновского района и региональном правительстве.

Кадровые перестановки в управлении юстиции Челябинской области начались в октябре. Тогда начальником ведомства был назначен Ярослав Тляшев.

Виталина Ярховска