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В Пермском округе нарушили закон при выдаче субсидии на содержание объектов ЖКХ

Пермское УФАС усмотрело в действиях администрации Пермского округа признаки нарушения закона о защите конкуренции при выдаче субсидии для возмещения затрат на содержание объектов ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

Как установило УФАС, в 2023–2024 годах администрация Пермского округа предоставила МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» субсидию из местного бюджета на возмещение затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Однако проведенный администрацией Пермского округа отбор получателя субсидии вызвал вопросы у антимонопольного ведомства, поскольку установленному органами власти критерию, а именно наличию объектов коммунальной инфраструктуры на праве хозяйственного ведения, соответствовала только одна организация — МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа». Такой критерий не позволял получать субсидии другим работающим на рынке тепло-, водоснабжения и водоотведения компаниям, обладающих объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности, аренды или в рамках концессионных соглашений. Таким образом, администрация Пермского округа, установив дискриминирующий критерий, создала преимущества отдельной организации (МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа») и ограничила возможности участия в отборе получателя субсидии других претендентов.

Пермское УФАС усмотрело в действиях администрации Пермского округа признаки нарушения закона о защите конкуренции и выдало ей предупреждение о необходимости изменить критерии отбора получателя субсидии. Предупреждение должно быть исполнено до 28 февраля 2025 года.

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