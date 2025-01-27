Территориальный коэффициент ОСАГО снижен в пяти крупных городах Сибири

Территориальный коэффициент (КТ), влияющий на стоимость полиса ОСАГО, снижен в большинстве региональных центров Сибирского федерального округа (СФО). В частности, в Новосибирске показатель КТ снижен с 1,63 до 1,56, Кемерове с 1,08 до 1,07, Красноярске с 1,64 до 1,56, Иркутске и Барнауле с 1,56 до 1,49.

Данный коэффициент влияет на стоимость ОСАГО и связан со статистикой страховых выплат, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Значения территориального коэффициента снижены с 27 января. Причиной уменьшения показателя для 21 территории в Центробанке назвали превышение стоимости ОСАГО над среднероссийской на 17%.

Лолита Белова