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В ДТП на трассе в Ростовской области погибли два человека

26 января на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Водитель Lada Priora, совершая обгон по асфальтированной обочине, задел неасфальтированную часть дороги. Из-за заноса автомобиль столкнулся с машиной Kia Rio. Затем Lada Priora выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус Luidor, в котором ехали 16 пассажиров по маршруту «Волгодонск-Ростов».

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Priora скончались на месте. Еще семь пассажиров автобуса пострадали и были доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ева Китаева

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