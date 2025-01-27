В ДТП на трассе в Ростовской области погибли два человека

26 января на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Водитель Lada Priora, совершая обгон по асфальтированной обочине, задел неасфальтированную часть дороги. Из-за заноса автомобиль столкнулся с машиной Kia Rio. Затем Lada Priora выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус Luidor, в котором ехали 16 пассажиров по маршруту «Волгодонск-Ростов».

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Priora скончались на месте. Еще семь пассажиров автобуса пострадали и были доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ева Китаева