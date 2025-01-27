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Коммерсантъ FM
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Согревающее трио «Гранд Отель Европа»

Лобби-бар петербургского «Гранд Отель Европа» предлагает согреться зимними миксами: «Банановым фламбе», «Сливочным ромом» и «Горячим манго». Каждый напиток имеет яркий, запоминающийся вкус. Банановый фламбе — нежный десертный коктейль на основе коньяка, бананового молока, карамели и корицы с шариками. Любителям классики адресован «Сливочный ром» — микс из темного рома, сливочного масла, свежего имбиря, яблока и зимних специй. Фанатам экзотики подойдет «Горячий манго» — легкий тропический коктейль на основе итальянского биттера Amaro Santoni с нотками китайского ревеня, белой лилии и оливкового дерева. Остроту ему придает сочетание чили и манго. Сам лобби-бар, созданный Федором Лидвалем в 1908–1914 годах,— одна из достопримечательностей «Гранд Отель Европа» и северной столицы. Его витражи, лепные карнизы с позолотой, деревянные стеновые панели определенно заслуживают посещения.

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Сливочный ром

Сливочный ром

Горячий манго

Горячий манго

Банановый фламбе

Банановый фламбе

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Сливочный ром

Горячий манго

Банановый фламбе

Нина Никифорова

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