Нижегородские дорожники усилили работу по уборке наледи

Дорожные службы Нижнего Новгорода усилили работу по уборке наледи, образовавшейся после очередных температурных качелей. Специалисты обрабатывают дороги противогололедными материалами, расчищают тротуары и откачивают с улиц воду, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы все усилия бросаем на то, чтобы как можно быстрее устранить все последствия. Объем работ очень большой. Сейчас все ресурсы в работе. Продолжаем цикл наших работ круглосуточно»,— отметили в дептрансе.

По прогнозам синоптиков, плюсовая температура и дождь задержатся в городе на неделю. С понедельника по четверг ожидается до +3°С. К воскресенью температура опустится до 0°С.

Елена Ковалева