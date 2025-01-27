Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего директора фирмы «Все для дорожного строительства». Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директора фирмы обвиняют в уклонении от налогов на 183 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане директора фирмы обвиняют в уклонении от налогов на 183 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с июля 2021 года по март 2022 года обвиняемый внес в налоговые декларации и иные документы ложные сведения об операциях с 10 контрагентами и уклонился от уплаты НДС за 3-й и 4-й кварталы 2021 г., 1–3-й кварталы 2022 г. на общую сумму более 183 млн руб.

Сообщается, что директор фирмы также изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств. На их основании более 18 млн руб. вывели с расчетных счетов организации.

В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Прокуратура Татарстана предъявила мужчине гражданский иск о взыскании ущерба. В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого и аффилированных лиц в размере более 18 тыс. долларов США и более 14 млн руб., а также активов компании на сумму более 187 млн руб.

Уголовное дело направлено в Высокогорский районный суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва