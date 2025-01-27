В Ростовской области дотла сгорел гараж с автомобилем в частном дворе

В станице Задоно-Кагальницкая Семикаракорского района загорелся гараж с автомобилем внутри на территории частного домовладения. Пожар произошел сегодня утром, 27 января, по ул. Гагарина 3/2. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Огонь перекинулся на кровлю пристройки к дому. Собственник жилья попытался самостоятельно справиться с огнем и в результате получил ожоги. Ему понадобилась госпитализация.

Пожар ликвидировали на площади 36 кв. м. В тушении были задействованы шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.

Причина возникновения пожара уточняется.

Анна Анисова