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В Ростовской области дотла сгорел гараж с автомобилем в частном дворе

В станице Задоно-Кагальницкая Семикаракорского района загорелся гараж с автомобилем внутри на территории частного домовладения. Пожар произошел сегодня утром, 27 января, по ул. Гагарина 3/2. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Огонь перекинулся на кровлю пристройки к дому. Собственник жилья попытался самостоятельно справиться с огнем и в результате получил ожоги. Ему понадобилась госпитализация.

Пожар ликвидировали на площади 36 кв. м. В тушении были задействованы шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.

Причина возникновения пожара уточняется.

Анна Анисова

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