Жителю Уфы пересмотрели наказание за несогласованную акцию протеста

Верховный суд Башкирии смягчил до 5 тыс. руб. штраф уфимцу за несогласованный пикет (ч. 5 ст.20.2 КоАП РФ), на котором он держал плакат, где упоминался президент Владимир Путин и был изображен украинский флаг. В декабре прошлого года за это деяние Кировский райсуд Уфы оштрафовал подсудимого на 10 тыс. руб., указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В своей жалобе уфимец просил отменить штраф. Он указывал, что не скрывал лицо во время проведения пикета, а балаклаву надел от холода.

Смягчая наказание, суд учел, что подсудимый впервые привлекался к административной ответственности, не работает и проживает с матерью-пенсионеркой, у которой на иждивении имеется младший сын.

Венера Хисамова