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Вячеслав Гохвайс назначен гендиректором «Новосибирского завода химконцентратов»

Новым гендиректором ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК) назначен Вячеслав Гохвайс. О кадровом решении совета директоров компании, состоявшегося 27 января, говорится в ее материалах.

«Избрать генеральным директором ПАО «НЗХК» Гохвайса Вячеслава Владимировича на срок с 29 января 2025 г. по 31 января 2028 г.»,— сообщается в решении о срочном трудовом договоре с новым руководителем.

Ранее, с 2017 года, пост гендиректора занимал Алексей Жиганин. По данным «СПАРК-Интерфакс», до последнего времени Вячеслав Гохвайс работал директором ООО «НЗХК-Инструмент».

«Новосибирский завод химконцентратов» — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Входит в топливный дивизион «Росатома».

Валерий Лавский

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