Краснодарские рестораны повысили средний чек на 19% в новогодние праздники

Средний чек в ресторанах и кафе Краснодара увеличился на 19% за время новогодних праздников 2025 года. Об этом сообщает «РБК Вино» со ссылкой на исследование «Контур.Маркет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Наибольший рост среднего чека зафиксировали в Воронеже (+43%), Омске и Санкт-Петербурге (+37%), а также Перми (+35%). В Москве показатель вырос на 14%, достигнув 3,4 тыс. руб., в Омске — до 4,6 тыс. руб. Вместе с тем в Новосибирске средний чек снизился на 33%, а общее количество чеков уменьшилось на 25%.

В крупных городах России посещение заведений общественного питания в новогодние праздники обходилось в 2 тыс. руб., что на 13% выше показателя прошлого года. При этом общее число чеков в сегменте снизилось на 5%.

Эксперты связывают рост среднего чека с увеличением платежеспособности населения в ряде регионов, а также с расширением сети ресторанов. В Краснодарском крае, где на 1 января 2025 года насчитывалось 11,9 тыс. объектов общественного питания, количество ресторанов увеличилось на 5,5%, кафе — на 6,6%, баров — на 3,8%.

Анна Гречко