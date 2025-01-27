В Оренбуржье ожидается ледяной дождь

Ледяной дождь возможен в отдельных восточных районах Оренбургской области ночь с 27 на 28 января. Об этом сообщает региональная ГИБДД со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Также местами в Оренбуржье в этот период ожидаются гололед, туман и юго-западный ветер со скоростью до 9-14 м/с. В большинстве районов региона выпадут осадки в виде мокрого снега и мороси. На дорогах Оренбуржья местами образуется гололедица.

Температура воздуха в Оренбургской области в ночь с понедельника на вторник будет колебаться в диапазоне от -1 до -6°C. В крайних восточных районах региона в это время столбик термометра опустится до -9, -14°C с потеплением к утру.

Георгий Портнов