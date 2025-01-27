Партию нелегально добытого золота на 20 млн рублей выявили в Красноярске

В Красноярске силовики выявили незаконную сделку по продаже самородного золота стоимостью более 20 млн руб. В отношении двух фигурантов дела возбуждены уголовные дела о незаконном обороте драгоценных металлов (ст. 191 УК РФ) и легализации средств и имущества, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ), сообщает краевое управление ФСБ.

По данным органов госбезопасности, фигурант дела приобрел золото у другого участника преступной схемы. «В последующем драгоценный металл был передан на аффинаж (в Омск, «Ъ-Сибирь») с целью введения в оборот на легальный рынок»,— говорится в сообщении ведомства.

Данные продавца стали известны при задержании покупателя партии драгметалла.

Александра Стрелкова