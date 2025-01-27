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В Оренбурге собственника ОКН «Казармы Михайловские» привлекли к ответственности за обновление фасада

К административной ответственности в Оренбурге привлекли собственника объекта культурного наследия регионального значения «Казармы Михайловские. 1750 год. Эклектика». В отношении предпринимателя возбуждено дело об административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия), сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Согласно данным надзорного ведомства, собственник организовал работы по обновлению штукатурного фасада объекта культурного значения. Однако он не обратился в инспекцию государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области с заявлением о согласовании проведения ремонта. По решению суда виновному назначили штраф.

Руфия Кутляева

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