Экс-сотрудник аппарата главы Санкт-Петербурга стал томским вице-губернатором

Губернатор Томской области Владимир Мазур произвел очередные перестановки в руководстве региона. О назначениях он объявил на аппаратном совещании 27 января.

Максим Филиппов занял пост вице-губернатора по правовым вопросам. Ранее уроженец Санкт-Петербурга не имел отношения к Томской области. В 2019-2021 годы он работал заместителем начальника аппарата губернатора северной столицы. С 2021 по 2023 годы возглавлял департамент корпоративного управления АО «Корпорация морского приборостроения», в 2023-2024 годы работал заместителем директора — начальником юридического управления территориального ФОМС Санкт-Петербурга.

Начальником областного департамента труда и занятости населения назначена Анна Гомозова, которая последние годы работала заместителем начальника департамента. «Это трудоустройство жителей региона, где особое внимание — ветеранам боевых действий, в том числе, в рамках областной программы “Наши герои”. Это сокращение дефицита кадров на предприятиях, чтобы они могли выполнять производственные планы. Это модернизация центров занятости по всей области. Это реализация национального проекта “Кадры”»,— перечислил господин Мазур задачи, стоящие перед новым руководителем департамента.

Напомним, в середине января этого года томский губернатор назначил своим заместителем по экономике Михаила Сергейчика. Тогда же Василий Потемкин стал вице-губернатором по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

Валерий Лавский