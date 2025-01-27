Умер актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко

В возрасте 59 лет умер актер, режиссер и продюсер Игорь Ромащенко. Артист скончался вчера, 26 января, следует из данных портала kino-teatr.ru. Информацию о его смерти также подтвердил «Аргументам и фактам» его друг и коллега Павел Чернявский.

Игорь Ромащенко окончил ГИТИС и Телевизионные курсы при Гостелерадио СССР. В 1989–1992 годах работал в театре «Сатирикон». Его фильмография насчитывает более 100 работ. В их числе фильмы «Женщина для всех» (1991), «Внутри убийцы» (2023), «Звездный суд» (2023), а также сериалы, «Ранетки» (2008–2010), «След» (2007), «Папины дочки» (2007–2011), «Воронины» (2009–2019) и «Карпов» (2012).

В качестве режиссера он работал над фильмами и сериалами «След», «Круиз» (2009), «Мент в законе-8» (2013), «Свидетели» (2017–2018), «Красная зона» (2021).