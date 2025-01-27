Все новые трамваи прибудут в Ярославль до середины года

Все 47 новых трамваев в Ярославль прибудут в первом полугодии 2025 года, сообщил «Ъ-Ярославль» генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

27 трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода уже находятся в городе, они прошли обкатку. Оставшиеся 20 планируется привезти до середины года.

«Трамвайные вагоны являются современными и полностью соответствуют всем требованиям для комфортной перевозки пассажиров. При этом решения и технологии, примененные в этой технике, учитывают интересы и тех, кто будет с ней работать»,— сообщил Павел Копырин.

В частности, рабочее место водителя оснащено системами видеонаблюдения, контроля за состоянием вагоновожатого, диагностики неисправностей, помощи при маневрировании.

Все трамваи низкопольные и оборудованы откидными аппарелями для маломобильных пассажиров. Вагоны оснащены видеокамерами, медиапанелями, валидаторами и USB-зарядками. В салоне и на водительском месте предусмотрены системы климат-контроля. Двери снаружи будут подсвечиваться. Максимальная вместимость одного трамвая составляет 170 человек, предусмотрено 32 места для сидения пассажиров. Заявлен 30-летний срок службы вагонов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках концессионного соглашения между областным правительством и ООО «Мовиста Регионы Ярославль» ведется модернизация трамвайного движения и обновление подвижного состава. Будут заменены все трамвайные рельсы, вагоны, пройдет реконструкция двух путепроводов и депо. Концессионер будет обслуживать трамвайную сеть в течение 20 лет.

Антон Голицын