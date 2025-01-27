«Калашников» разработал две новые модификации АК-12

Концерн «Калашников» представит два новых образца автомата АК-12 на международной выставке оружия IDEX 2025. Речь идет о моделях АК-12 укороченный (АК-12К) и АК-12 малогабаритный (АК-12СК). Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби. Главными преимуществами новых моделей станут меньшие по сравнению со стандартной версией габариты и масса, а также улучшенная эргономика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Концерн «Калашников» Фото: АО «Концерн «Калашников»

Оба автомата разработаны под патрон 5,45х39. Вместимость стандартных магазинов — 30 патронов. В комплектацию обоих образцов входит глушитель весом менее 0,8 кг.

Длина АК-12 укороченного в боевом положении без глушителя составляет 810 мм, в походном — 570 мм. Вес оружия без магазина составляет не более 3,4 кг. Длина АК-12 малогабаритного в боевом положении — 750 мм, в сложенном — 500 мм. Масса без магазина — не более 3,2 кг.

Автоматы АК-12 входят в состав стандартного снаряжения российских военнослужащих. С 2018 года вооруженные силы России начали полное перевооружение на автоматы данного образца. Длина АК-12 с разложенным прикладом — до 940 мм, вес без магазина — 3,5 кг.