В Челябинске стоимость аренды квартиры за год выросла на 19%

В январе 2025 года в Челябинске стоимость аренды одного квадратного метра жилья составляет 668 руб. Съем типовой студии или однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м обойдется в 23,4 тыс. руб., что на 19% больше, чем в январе 2024 года. Такие данные приводит пресс-служба «Сбера» со ссылкой на информацию сайта «Домклик».

В Челябинской области цена аренды квартиры выросла за год на 21%. Стоимость одного квадратного метра составляет в 622 руб. В регионе снять студию или однокомнатную квартиру получится за 21,8 тыс. руб.

Также за год увеличилось количество объявлений об аренде жилья. В Челябинске выбор квартир вырос на 121%, в области — на 127%.

В среднем по стране средняя стоимость аренды жилья составляет 807 руб. за кв. м. (+17% за год). Как отмечают аналитики «Домклик», рост цен связан с продолжительным сохранением ключевой ставки на высоком уровне и более точечной адресностью льготных программ.

Виталина Ярховска