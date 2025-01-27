«Газпром нефть» признана одним из лучших работодателей для молодежи в России

«Газпром нефть» вошла в число самых привлекательных в стране работодателей по результатам опроса студентов и молодых специалистов, проведенного аналитиками рейтинга Best Company Award. В исследовании приняли участие учащиеся из 40 вузов России, а также выпускники 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено пресс-службой «Газпромнефть - Битумные материалы»

Фото предоставлено пресс-службой «Газпромнефть - Битумные материалы»



Респонденты оценили более 200 компаний, которые активно развивают бренд работодателя и используют продвинутые программы для привлечения талантливых молодых специалистов.

Самым популярным местом работы в промышленности стала «Газпром нефть»: количество молодежи в штате – более 30 тыс. человек (каждый третий в компании). Около 6% сотрудников – это недавние выпускники вузов и колледжей. В числе привлекательных факторов для работы в компании были названы конкурентный уровень зарплаты, баланс работы и личной жизни, уважительное отношение к сотрудникам, стабильность, возможность гибкого графика и перспективы профессионального роста.

Программы развития персонала реализуют все дочерние предприятия «Газпром нефти». В частности, в «Газпромнефть – Битумные материалы» для молодых специалистов действует система наставничества, предоставляются возможности для повышения квалификации сотрудников и получения ими дополнительного образования. Предприятие активно развивает различные форматы взаимодействия с ведущими отраслевыми вузами страны в рамках системы «Лига вузов Газпром нефти».

Илья Кудряшов, научно-исследовательский центр «Газпромнефть – Битумные материалы»:

«Молодые специалисты с их нестандартным мышлением и свежим взглядом помогают нам развивать высокотехнологичность битумного бизнеса. Они участвуют в процессах по совершенствованию средств малой механизации, внедрению новых решений для генерации рецептур, контроля продукта, прогнозирования качества и оптимизации планирования. Тесное сотрудничество с вузами позволяет нам со студенческой скамьи вырастить профессионалов с нужными компетенциями и набором знаний. Так, в прошлом году в Казанском национальном исследовательском технологическом университете мы открыли специализированную битумную лабораторию и запустили абсолютно новую для нашей страны программу обучения будущих нефтедорожников – специалистов на стыке нефтеперерабатывающей и дорожно-строительной отраслей. Ежегодная программа стажировок в «Газпромнефть – Битумные материалы» помогла студентам из разных регионов лично понять, почему работать в нашей компании интересно и перспективно».

ООО «Газпромнефть - Битумные материалы»