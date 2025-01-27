Экс-прокурор Индустриального района Перми возглавил прокуратуру Лисичанска

Бывший прокурор Индустриального района Перми Роман Владимиров назначен прокурором города Лисичанска Луганской Народной Республики. Об этом сообщает Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Наш район - Индустриальный» Фото: telegram-канал «Наш район - Индустриальный»

На прошлой неделе стало известно, что господин Владимиров уволился с должности прокурора Индустриального района Перми.

Роман Владимиров начал службу в органах прокуратуры с 2000 года. В разное время был помощником прокурора Александровска, следователем, заместителем прокурора Краснокамска, прокурором Кудымкара. До назначения в Индустриальный район четыре года возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Пермского края.