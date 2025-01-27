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обновлено 13:27

Экс-прокурор Индустриального района Перми возглавил прокуратуру Лисичанска

Бывший прокурор Индустриального района Перми Роман Владимиров назначен прокурором города Лисичанска Луганской Народной Республики. Об этом сообщает Ura.ru.

Фото: telegram-канал «Наш район - Индустриальный»

Фото: telegram-канал «Наш район - Индустриальный»

На прошлой неделе стало известно, что господин Владимиров уволился с должности прокурора Индустриального района Перми.

Роман Владимиров начал службу в органах прокуратуры с 2000 года. В разное время был помощником прокурора Александровска, следователем, заместителем прокурора Краснокамска, прокурором Кудымкара. До назначения в Индустриальный район четыре года возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Пермского края.

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