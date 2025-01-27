Губернатор Камчатки потребовал уволить вице-мэра краевого центра

После инспекторской поездки по Петропавловску-Камчатскому губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отправить в отставку заместителя главы города Наталью Александрову, которая отвечает за работу городского управления благоустройства. Как сообщает пресс-служба главы региона, Владимир Солодов проверил состояние парков, скверов, а также объектов благоустройства Петропавловска-Камчатского, на состояние которых жалуются горожане.

«Мы видим, что город неухоженный и грязный. Большие проблемы с чисткой тротуаров, с содержанием новых объектов благоустройства. В сквере Строителей установлены хорошие фонари, но они не горят. А некоторые уже сняты. Город содержится ужасно. Необходимо менять систему, и без серьезных мер этого не получится. Я предлагаю два решения. Первое — безотлагательно отправить в отставку вашего заместителя, который курирует благоустройство города»,— заявил господин Солодов недавно назначенному главе Петропавловска Евгению Беляеву, бывшему прокурору краевого центра.

Должность заместителя главы Петропавловска-Камчатского, отвечающего за ЖКХ, дорожное хозяйство, транспорт и благоустройство, с 2017 года занимает Наталья Александрова. Принял ли глава города Евгений Беляев решение об ее увольнении, пока не сообщается.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский