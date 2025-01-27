Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с загрязнением воздуха в Чуре в Удмуртии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в селе Чур в Удмуртии, жители которого жаловались на выбросы нефтеперерабатывающего завода. Организована проверка информации о нарушении природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Местные жители жалуются на резкий неприятный запах, однако мер к устранению нарушений не принимается»,— указано в сообщении. Процессуальная проверка находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, в пробах воздуха не обнаружили превышения норм загрязняющих веществ. Управление Роспотребнадзора продолжает проверку.

Проверку организовали после того, как жители села записали видеообращение к главе региона Александру Бречалову, где заявили о том, что в населенном пункте «невозможно дышать» из-за выбросов нефтеперерабатывающего предприятия. Они связали работу завода с «неблагоприятным воздействием на все объекты окружающей среды» и добавили, что это отражается на здоровье населения.

На видеообращение отреагировал глава района Андрей Леконцев. Он заявил, что в 2022 году уже проводилась проверка проб воздуха после жалоб жителей на работу предприятия ООО «Квадрат-холдинг». Тогда превышений предельно-допустимых концентраций не выявили.