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В Ростовской области за год на 22% вырос размер чаевых

На Дону по итогам минувшего года средний чек затрат на чаевые составил 295 рублей, сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу аналитического центра «Чек Индекс». Уточняется, что это на 22% больше, чем в 2023 году.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для сравнения, в целом по стране средний размер чаевых в 2024 году составил 273 рубля – на 29% выше, чем годом ранее. Средний чек безналичных чаевых – 351 рубль (вырос на 34%).

Традиционно, чаевые дают официантам и другим работникам сферы HoReCa. Кроме того, небольшое денежное вознаграждение за оказанные услуги (плату сверх тарифа) получают таксисты, курьеры и мастера салонов красоты.

Рост размера чаевых особенно заметен на фоне увеличения продаж в сфере общепита и внутреннего туризма. В развитых туристических регионах этот тренд проявляется «особенно ярко», подчеркивает издание.

Снежана Стодольская

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