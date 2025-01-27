Экс-директора управления техзаказчика хотят судить за получение взятки

Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора пермского МКУ «Управление технического заказчика» администрации Перми Андрея Кудрявцева. Как сообщают сайты надзорного органа и СУ СКР по Пермскому краю, он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 году между учреждением и ООО «Строительно-монтажный трест №6» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи».

В период с конца 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый получил через третьих лиц от руководителя подрядчика взятку в виде земельного участка стоимостью 550 тыс. руб. за содействие в принятии решений в интересах организации при осуществлении контроля за выполнением контракта.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.