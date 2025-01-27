Названы сроки отбора участников кузбасского аналога «Времени героев»

Заявления на регистрацию для участия в региональной программе «СВОи герои. Кузбасс» будут приниматься с 25 февраля. Дату назвали в администрации правительства Кемеровской области.

Согласно сообщению, заявка должна быть подана ветераном или участником специальной военной операции (СВО) на платформу АНО «Россия — страна возможностей». Отбор участников завершится в июне, само обучение стартует 1 сентября.

«Подать заявки на участие в программе по согласованию с Министерством обороны России могут действующие участники СВО. Для них заполнение анкеты, тестирование, обучение будут проводиться в отдельном формате с учетом специфики несения военной службы»,— отмечается в сообщении.

Предполагается, что выпускники программы смогут получить должности в органах региональной и муниципальной власти, на предприятиях области. Как писал «Ъ-Сибирь», программа «СВОи герои. Кузбасс» создана по примеру федерального проекта «Время героев». Об аналогичных программах уже объявлено в ряде сибирских регионов.

Валерий Лавский