Участников банды арестовали в Ростове за похищение военнослужащих

В Ростове суд арестовал до 18 марта участников преступной группы, похищавшей участников СВО. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Суд удовлетворил запрос следователей на арест членов преступной группы.

О задержании организатора и десятерых членов преступной группировки стало известно 24 января. В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по статье «Похищение человека» (ч. 2 ст. 126 УК РФ) и «Вымогательство» (ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Участники группы привлекали к преступным действиям двух несовершеннолетних для того, чтобы они вступали с военнослужащими в интимную связь. Затем фигуранты похищали бойцов СВО и требовали у них около 3 млн руб. взамен на «невозбуждение уголовных дел» по факту отношений с несовершеннолетними. При этом злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Также члены ОПГ вымогали деньги у бизнесменов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областях.

В числе участников группы оказались несколько работников одного из спортивных клубов Ростова.

Анна Марьина