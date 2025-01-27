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Департамент по физической культуре на Ямале возглавил Александр Кусенко

Александр Кусенко назначен главой департамента физической культуры и спорта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). До этого он около полутора лет работал спецпредставителем губернатора Ямала в Волновахском округе (ДНР), контролируя восстановительные работы.

Александр Кусенко

Александр Кусенко

Фото: Telegram-канал Ямал. Официально

Александр Кусенко

Фото: Telegram-канал Ямал. Официально

Как сообщают в правительстве региона, Александра Кусенко имеет значительный опыт в спортивной сфере. Ранее он руководил управлением по физической культуре и спорту в Губкинском.

Александр Кусенко имеет два высших образования — юридическое и педагогическое, а также является участником четвертого потока Ямальской школы кадрового резерва, обладает разрядом кандидата в мастера спорта по кикбоксингу.

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