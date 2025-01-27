В Челябинске часть Советского района останется без воды 28 января

В Советском районе Челябинска 28 января запланирован ремонт водовода. Из-за этого 11 частных секторов и еще 31 здание отключат от воды, сообщает МУП «ПОВВ».

Водоснабжения не будет в жилых домах № 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13 на улице Блюхера, а также на Омской, 42. Без воды останутся и социальные учреждения в домах № 8 и 12 на улице Федорова, на Сулимова, 39.

Под отключение попадают административные здания на улице Блюхера: № 17, 21, 31, 32, 40; № 39 и 45 на улице Тарасова; на улице Профинтерна, 50; Доватора, 1г; Федорова: № 1а, 1а/3, 1а/4, 1а/5, 1д; на улице Разина: №1, 1/1, 1а, 1в.

Воды не будет в частных секторах на улицах: Волгоградская, Ленинградская, Кировоградская, Лунная, Шевченко, Профинтерна, Кузнечная, Плужная, Азовская, Щукина, а также на Минеральном переулке.

Отключение водоснабжения 28 января продлится с 9 утра до 23:59 часов.

Ольга Воробьева