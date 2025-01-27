ФАС проверит цены на товары первой необходимости в торговых сетях в Удмуртии

ФАС проконтролирует соблюдение добровольного ограничения наценок на социально значимых продукты в сетях крупных компаний. В том числе X5 Group, «Магнит», «Лента», «Дикси» и другие федеральные ритейлеры. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Антимонопольная служба запросила соответствующие перечни товаров, сведения об объемах их реализации и данные о количестве регионов страны, где действуют добровольные обязательства.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в республике действуют добровольные соглашения с «Ашаном», «Тандером» и X5 Group.