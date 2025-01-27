Прикамский молзавод пытался купить конкурента в Свердловской области

Правительство Свердловской области провело торги по продаже 25% акций АО «Ирбитский молочный завод» (ИМЗ), одного из крупнейших предприятий молокоперерабатывающей отрасли региона. Как сообщает «Ъ-Урал», начальная цена составляла 673,7 млн руб., итоговая — 683,8 млн руб. Победителем торгов признана столичная компания «СмартПроект», связанная с уральской группой «Синара» и уже контролирующая 49% АО «ИМЗ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В торгах хотело принять участие ООО «Маслозавод Нытвенский», но компанию не допустили до торгов. Завод занимается производством молока (кроме сырого) и молочной продукции, зарегистрирован в городе Нытва Пермского края.

Владелец ООО Сергей Поздеев пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

Выручка ИМЗ в 2023 году составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 241,2 млн руб. В государственной собственности региона сохраняется 26% акций завода после продажи 25% акций.