Строительная компания подала иск к нижегородскому «Центру 800» на 5,3 млн рублей
Строительная компания из Санкт-Петербурга ООО «Аспект» намерена взыскать с нижегородской автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр 800» 5,3 млн руб., сообщается в карточке дела на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Суть иска пока не указана. Третьим лицом выступает АНО «Академия Маяк имени А. Д. Сахарова».
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», суд вернул «Центру 800» заявление о взыскании почти 38,8 млн руб. с подрядчика ООО «Джуман Рашн Реновейшн» из-за того, что истец не уплатил госпошлину.