Строительная компания подала иск к нижегородскому «Центру 800» на 5,3 млн рублей

Строительная компания из Санкт-Петербурга ООО «Аспект» намерена взыскать с нижегородской автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр 800» 5,3 млн руб., сообщается в карточке дела на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суть иска пока не указана. Третьим лицом выступает АНО «Академия Маяк имени А. Д. Сахарова».

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», суд вернул «Центру 800» заявление о взыскании почти 38,8 млн руб. с подрядчика ООО «Джуман Рашн Реновейшн» из-за того, что истец не уплатил госпошлину.

Галина Шамберина