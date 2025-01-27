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Имущество банкротного «Называевского элеватора» выставлено на торги

Арбитражный управляющий омского ОАО «Называевский элеватор» 3 марта планирует провести аукцион по продаже имущественного комплекса предприятия. Как сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), начальная цена продажи установлена в размере 81,8 млн руб., шаг аукциона на повышение определен в 5% от начальной суммы.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Лот включает имущественный комплекс в Тюкалинске (Омская область), в том числе земельный участок площадью 69,9 тыс. кв. м., склад площадью 234.3 кв. м, кузнечный цех, подстанцию, гараж и др. административные постройки.

ОАО «Называевский элеватор», зарегистрированное в октябре 2002 года в Называевске, занимается хранением зерна. Данные об учредителях предприятия отсутствуют в ЕГРЮЛ. В марте 2024 года по заявлению омского ООО «Агропродукт» в отношении ОАО «Называевский элеватор» была введена процедура наблюдения. Задолженность компании перед «Агропродуктом» составила 19,2 млн руб. В сентябре арбитражный суд Омской области признал предприятие несостоятельным.

Лолита Белова

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