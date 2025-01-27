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Коммерсантъ FM
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Аномальные морозы до –46°C ожидаются в Бурятии

В период с 27 января по 4 февраля в большинстве районов Республики Бурятия ожидается аномально холодная погода. Как сообщает Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГМС), среднесуточные температуры в эти дни окажутся ниже климатической нормы на 7°C и более.

Филиал ведомства, бурятский центр ГМС, уточняет, что в ночь на 28 января в отдельных районах республики температура опустится до 45 градусов мороза, 29 и 30 января — до 46 градусов мороза. Дневная температура при этом не опустится ниже –27°C.

На этом фоне в МЧС Бурятии призвали жителей отказаться от дальних поездок и выходов на горные маршруты. Администрация Улан-Удэ сегодня, 27 января, отменила очные занятия в школах для учеников младших классов в связи с тем что, температура воздуха утром в городе составляла –33°С. В горадминистрации добавляют, что в дальнейшем решение о посещении занятий в морозные дни «будут принимать родители».

Влад Никифоров, Иркутск

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