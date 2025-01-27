В Ростове снесут заброшенную гостиницу

В Ростове Великом Ярославской области планируют снос заброшенного гостиничного комплекса «Юбилейный». Об этом сообщили в администрации Ростовского района.

Житель региона обратил внимание на заброшенное здание в комментариях в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева. Автор обращения пояснил, что здание не только портит своим видом исторический центр, но и становится местом притяжения людей с зависимостями.

В администрации сообщили, что собственнику объекта направили уведомление о включении здания в реестр фактически погибших объектов с предложением о его сносе своими или силами администрации.

«В случае непринятия решения собственником работы по демонтажу планируется выполнить в первом полугодии 2025 года»,— объяснили в администрации.

Алла Чижова