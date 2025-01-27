Челябинцы в 2024 году получили налоговые вычеты в 11 млрд рублей

Управление ФНС России по Челябинской области подвело итоги декларационной кампании 2024 года. В 2023 году южноуральцы оформили более 421 тыс. налоговых деклараций. Всего было возвращено 11 млрд руб. после использования налоговых вычетов. Об этом 27 января сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов регионального управления ФНС РФ Елена Зотова на пресс-конференции.

Отмечается, что 180 тыс. челябинцев после покупки жилья на общую сумму 68,7 млрд руб. заявили имущественные вычеты. Еще 150 тыс. человек после трат на социальные услуги в размере 10,9 млрд руб. оформили вычеты., в том числе 52,3 тыс. южноуральцев — для возмещения затрат на образование, и 122,6 тыс. граждан — для компенсации расходов на лечение и покупку лекарств.

В результате проверки были выявлены и нарушители: уклонились от декларирования доходов 9,4 тыс. человек.

По упрощенной процедуре через личный кабинет налогоплательщика имущественные и инвестиционные вычеты заявили 125 тыс. челябинцев. Также есть категории граждан, которые должны самостоятельно заявлять информацию о доходах. Это выполнили 33,2 тыс. человек, в том числе 2 тыс. арендодателей и 6 тыс. индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других частников.

Ольга Воробьева