Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФБР предупредило о ядерных учениях в Нью-Йорке

Крупномасштабные межведомственные учения по реагированию на ядерные инциденты проводятся в штате Нью-Йорк с 26 по 31 января, сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР). Пресс-служба ведомства уточнила, что подобные учения на территории США проводят регулярно с 2012 года.

Маневры пройдут в окрестностях города Скенектади, а также в близлежащих округах Олбани, Саратога и Скенектади. В учениях задействуют сотрудников ФБР, Пентагона, Министерства энергетики, Национального управления ядерной безопасности и Министерства внутренней безопасности, а также полицейских, пожарных и представителей органов здравоохранения.

В ФБР пояснили, что учения предполагают отработку оперативной готовности в случае ядерной аварии на территории США или за рубежом. Проводить маневры будут в средствах индивидуальной защиты «для имитации реалистичных условий». В ФБР заверили, что учения не представляют никакого риска для жителей района, и призвали граждан не беспокоиться из-за появления военного персонала и самолетов, а также людей в защитном снаряжении.

Подробнее о ядерной риторике США — в публикации «Ъ» «Бесконтрольность над вооружениями».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...