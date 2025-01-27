ФБР предупредило о ядерных учениях в Нью-Йорке

Крупномасштабные межведомственные учения по реагированию на ядерные инциденты проводятся в штате Нью-Йорк с 26 по 31 января, сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР). Пресс-служба ведомства уточнила, что подобные учения на территории США проводят регулярно с 2012 года.

Маневры пройдут в окрестностях города Скенектади, а также в близлежащих округах Олбани, Саратога и Скенектади. В учениях задействуют сотрудников ФБР, Пентагона, Министерства энергетики, Национального управления ядерной безопасности и Министерства внутренней безопасности, а также полицейских, пожарных и представителей органов здравоохранения.

В ФБР пояснили, что учения предполагают отработку оперативной готовности в случае ядерной аварии на территории США или за рубежом. Проводить маневры будут в средствах индивидуальной защиты «для имитации реалистичных условий». В ФБР заверили, что учения не представляют никакого риска для жителей района, и призвали граждан не беспокоиться из-за появления военного персонала и самолетов, а также людей в защитном снаряжении.

Подробнее о ядерной риторике США — в публикации «Ъ» «Бесконтрольность над вооружениями».